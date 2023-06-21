ТЭЦ на «бумаге». Управление ЖКХ и прокомментировало сообщение касательно Аркалыкской ТЭЦ

Управление энергетики и ЖКХ Костанайской области прокомментировало сообщение, которое появилось сегодня в СМИ касательно Аркалыкской ТЭЦ. Сообщалось, что ТЭЦ в Аркалыке была введена только на бумаге.

В связи с этим, управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области официально прокомментировал ситуацию, где подробно изложил суть и хронологию вопроса.

26 декабря 2019 года заключен договор с подрядной организацией ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» на проведение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция системы теплоснабжения г. Аркалык» СМР на сумму 7,4 млрд. тенге.

29 декабря 2021 года объект введен в эксплуатацию. Все виды работ подрядной организации, предусмотренные проектом завершены в полном объеме.

После чего, заключен договор на проведение пусконаладочных работ. Завершение пусконаладочных работ планировалось в 2022 году. Однако в связи с дополнительными неучтёнными работами в проекте, договор был продлен до 1 ноября 2023 года.

Все дефекты при проведении пусконаладочных работ, выявленные контролирующими органами и экспертными организациями, устранены в полном объеме за счет средств подрядной организации. В июле т.г. планируется провести запуск котлов для испытания работы турбоагрегата, который был установлен в 2020 году мощностью 2,5 МВт для покрытия собственных нужд.

В целом отопительный сезон 2022-2023 гг. прошел в штатном режиме. На новой ТЭЦ (уголь) работали водогрейные котлы, паровые котлы периодически приостанавливали в рамках пусконаладочных работ.

В сентябре т.г. планируется получить паспорт готовности на новый теплоисточник на предстоящий отопительный сезон (уголь).

Стоит отметить что строительство новой ТЭЦ на угольном топливе позволило снизить затраты на приобретение топлива в несколько раз.

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