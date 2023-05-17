Ток в газовой трубе. Жильцы дома в Костанае, где случился пожар до сих пор без газа

Почти неделю без газоснабжения. Десятого мая в доме №18 по улице Волынова произошел пожар. Горела газовая труба и с тех пор без голубого топлива остаются десятки жителей этого дома. Людям приходится терпеть неудобства и готовить еду, используя электроприборы.

Вернуть газ в квартиры пока не получается. Виной тому электрическое напряжение в газовой трубе.

«Уже неделю наверное я у дочки живу. Я здесь не живу, боюсь я. Голова болит у меня», — говорит жительница дома №18 по улице Волынова Орынбасар Нургазина.

Головные боли женщина испытывает после случившегося 10 мая пожара в доме 18 по улице Волынова. Горела газовая труба, в результате чего окно квартиры Орынбасар Нургазиной пострадало. Испуганная женщина переехала жить к дочери, а вот ее соседи продолжают испытывать большие сложности. С 10 мая в доме нет газа.

«Готовим вот. Чай кипятим, чайник электрический. Суп готовим на плитке электрической. Подобрала с подвала, принесла старую и готовлю», — рассказывает жительница дома №18 по улице Волынова Рашида Прима.

Выживают люди, как могут, приспосабливаясь к обстоятельствам. Трудностей добавляет отсутствие горячей воды.

«Вот у нас жители собрались. Все возмущены. Неделю без газа. Есть маленькие дети, газа нет, горячей воды нет, вот. Выживай, как хочешь», — возмущается жительница дома №18 по улице Волынова Мансия Нынсанбаева.

В этой истории вопросов больше, чем ответов. Причиной возгорания газовой трубы, говорит председатель «КСК-партнер», стала искра, которая появилась из-за электрического напряжения. Откуда оно идёт, пока никто выяснить не может. Не исчезло оно и после пожара, а потому подать газ в этот дом службы отказываются.

«Мотивируя тем, что электрический потенциал на трубе. Мы все сделали. профосмотр, заземление, все. Все зачистили, по новой поставили. По квартирам. Хотя у нас заключен договор с РЦКУ Костанай — это газовая служба, которая обслуживает, это лицензированный вид деятельности, мы вообще сюда не должны никаким боком. Не дай бог где-то взрыв, скажут а почему вы лезли не в свое дело. Мы ходили по квартирам, смотрели газплиты, электроприборы, не могли понять откуда электроэнергия поступает в трубы газовые», — говорит председатель ТОО «КСК-Партнёр» Кумар Салкенов.

Причем вчера, по словам Кумара Салкенова, напряжения не было. А сегодня появилось снова. Напряжение на трубе есть даже тогда, когда дом полностью обесточен. Проводя измерения они выяснили, что идет электричество и по трубам отопления. Отказавшийся представиться специалист организации «Интергаз Центральная Азия», слова председателя подтвердил.

Был отключенный. Было слабое напряжение. Дом подключили — напряжение увеличилось», — сообщил специалист «Интергаз Центральная Азия».

Что делать людям в этой ситуации, непонятно. Пресс-секретарь «Казтрансгазаймака» ответил, цитата: «На данный момент газоснабжение не восстановлено из-за того, что есть риск повторного возгорания. Подключение жильцов к газоснабжению будет произведено после устранения всех нарушений ПКСК данного дома». Однако в «КСК-партнер» считают, что заняться этим должен РЦКУ, то есть газовая служба, с которой заключен договор на обслуживание этого дома.

Уже в ходе подготовки этого сюжета, председатель «КСК-партнер» в телефонном разговоре пояснил, что с большой вероятностью причиной появления электрического напряжения в газовой трубе стало повреждение электрического кабеля под землей. Это выяснили приезжавшие электрики, составлен акт. При этом, когда устранят существующую проблему и как долго жильцы дома №18 будут оставаться без газа, ответить не смог никто.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.