Токаев: Демонстранты должны проявить ответственность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал новое заявление по поводу сложившейся ситуации в Мангистауской области, передает Tengrinews.kz.

Глава государства сообщил, что в Актау правительственная комиссия приступила к работе.

«В Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации Президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — написал Токаев в Twitter.

Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрыли дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.