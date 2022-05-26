Токаев: Моя задача — открыть народу дорогу в светлое будущее

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели в Бишкеке брифинг для представителей СМИ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении выразил уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.

«Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан — один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 1 миллиарда долларов. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более 1 миллиарда долларов в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов», — заявил Токаев.

Президент Казахстана указал на то, что индустриальный торгово-логистический комплекс, строительство которого началось сегодня, откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. По словам Главы государства, имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.

«Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении был принят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт «Қордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача — снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе», — сказал Президент Казахстана.

Лидеры двух стран для решения этих вопросов пришли к взаимному согласию о необходимости внедрения цифровых технологий.

Президент Казахстана отметил, что государство будет и впредь защищать интересы иностранных инвесторов, что положительно скажется на инвестициях казахстанских компаний в Кыргызстан. Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит 300 млн долларов.

Далее Президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении – координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.