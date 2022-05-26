Токаев: Моя задача — открыть народу дорогу в светлое будущее

Акорда
Президенты Казахстана и Кыргызстана провели в Бишкеке брифинг для представителей СМИ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении выразил уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.
«Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан — один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 1 миллиарда долларов. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более 1 миллиарда долларов в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов», — заявил Токаев.
Президент Казахстана указал на то, что индустриальный торгово-логистический комплекс, строительство которого началось сегодня, откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. По словам Главы государства, имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.
«Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении был принят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт «Қордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача — снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе», — сказал Президент Казахстана.
Лидеры двух стран для решения этих вопросов пришли к взаимному согласию о необходимости внедрения цифровых технологий.
Президент Казахстана отметил, что государство будет и впредь защищать интересы иностранных инвесторов, что положительно скажется на инвестициях казахстанских компаний в Кыргызстан. Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит 300 млн долларов.
Далее Президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении – координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.
«Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды, это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты», — подчеркнул Глава государства.
В ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.
«В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожовича в Казахстан мы достигли ряда договоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Как было сказано на брифинге, в ходе переговоров лидеров двух стран состоялся обмен мнениями по глобальной и региональной повестке. Стороны отметили схожесть их позиций по международным вопросам, в том числе по перспективам углубления интеграции в Центральной Азии. В связи с этим достигнута договоренность о проведении в ближайшее время консультативной встречи глав государств региона.
По словам Касым-Жомарта Токаева, будет продолжено взаимодействие в двустороннем и многостороннем формате. Казахстанская сторона поддерживала деятельность Кыргызстана в качестве председателя Евразийского экономического союза.
«Благодарим кыргызских братьев за поддержку казахстанских инициатив в рамках СВМДА. Очевидно, что сегодняшний визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения служат ярким тому подтверждением», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава нашего государства особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новый этап в истории нашей страны.
«Новый Казахстан, или Вторая республика, — это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние Парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я как Президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача — осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее«, — сказал Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этими реформами процесс демократизации не закончится, Казахстану еще предстоит пройти долгий путь. По мнению Президента, реформы и модернизация всей социальной системы будут продолжены.
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