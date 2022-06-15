Токаев: Некоторые «товарищи» предлагали мне покинуть Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ему предлагали покинуть Казахстан во время январских событий, передает Tengrinews.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Целью всех переворотов является приход к власти совершенно других людей. Что касается меня, то я все эти дни находился здесь, в здании резиденции Президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь. И с самого начала мной было заявлено, что я не собираюсь покидать столицу. Тем более мне предлагали некоторые «товарищи» сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал и считал, что я должен находиться здесь до конца», — сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24«.
В пресс-службе Президента подтвердили, что Касым-Жомарт Токаев дал интервью журналисту телеканала «Россия 24».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: