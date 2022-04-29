Токаев: Никакой дискриминации в отношении языков не должно быть

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в силу своей истории и этнической специфики Казахстан является многоязычным государством, передает корреспондент zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«В то же время государственным языком является казахский язык, и вы это тоже должны помнить, принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и не с целью дискриминации каких-нибудь других языков и тех людей и граждан, которые говорят на других языках»,- отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев отметил, насколько важно поддерживать национальное единство в государствах, особенно в многоэтнических и многонациональных.
«Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос. Государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент предложил референдум по изменениям в Конституцию.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: