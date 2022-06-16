Президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на предложение переименовать Казахстан, передает Tengrinews.kz.

«Некоторые граждане во время референдума предлагали переименовать государство. Они считают, что окончание «стан» в названии страны чуждо для Казахстана и всей Азии. Нельзя сказать, что это обоснованно. Потому что в мире есть такие страны, как Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и страны Центральной Азии», — сказал Токаев на первом заседании Национального курултая.