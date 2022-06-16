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Токаев отреагировал на предложение переименовать Казахстан

Фото:akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на предложение переименовать Казахстан, передает Tengrinews.kz.

«Некоторые граждане во время референдума предлагали переименовать государство. Они считают, что окончание «стан» в названии страны чуждо для Казахстана и всей Азии. Нельзя сказать, что это обоснованно. Потому что в мире есть такие страны, как Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и страны Центральной Азии», — сказал Токаев на первом заседании Национального курултая.

Президент отметил, от имени независимого Казахстана было подписано множество международных соглашений, закреплены государственные границы.

«Поэтому было бы безответственным решением переименовать страну в таких условиях. Это напрямую влияет на государственную безопасность и мирную жизнь наших граждан», — добавил он.

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