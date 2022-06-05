Токаев ответил на вопрос, что ждет казахстанцев дальше

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о том, какие изменения ждут казахстанцев в ближайшем будущем, передает Tengrinews.kz.
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«Впереди очень большая работа. Нужно реализовать положения Конституции, за которые мы сегодня голосуем, внести изменения в законодательство. В частности, в законодательство, которое касается партий, Парламента. Думаю, наш Парламент с честью справится с этой работой», — сказал Президент, отвечая на вопросы журналистов после голосования на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нововведения, вынесенные на референдум, предполагают большие изменения в общественной жизни страны.
«По сути, меняется парадигма взаимоотношений меду государством и обществом, на передний план выходят права человека. Это крайне важно. В Конституции статус омбудсмена по правам человека обретает совершенно новое звучание, новый формат. Омбудсмен по правам человека может обращаться в Конституционный суд, а этот орган — тоже новый для нас», — добавил он
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