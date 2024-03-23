Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма

23 марта под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности РК. Причина созыва – теракт в России, унесший более ста жизней мирных граждан, сообщает Zakon.kz.

Президент вновь осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма, пишет Акорда.

В ходе мероприятия рассмотрели планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президент дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.

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