Токаев сделал заявление из-за пандемии коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление в Twitter из-за пандемии коронавируса в мире.

«ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ», — написал Президент в Twitter.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. Об этом в среду, 11 марта, на брифинге в Женеве заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ также обратился к странам, в которых не был обнаружен коронавирус или выявлено менее 10 случаев. Он заявил, что эти государства должны сделать все необходимое, чтобы не допустить у себя вспышки COVID-19.

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