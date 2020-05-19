Токаев: Угроза распространения коронавируса сохраняется

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о карантинных мерах и их ослаблении в стране, а также обратился с призывом к населению, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт главы государства в Twitter.

Токаев отметил наличие положительных тенденций в борьбе с COVID-19, однако признал, что болезнь остается опасной и очень легко может распространяться среди людей, вызывая новые вспышки. В этой связи президент призвал казахстанцев не прекращать соблюдения карантинных мер, введенных на большей части территории республики. Особенно Токаев подчеркнул необходимость соблюдения ограничительных мер во время посещения общественных мест. Он обратил внимание людей на то, что отмена режима ЧП и постепенное ослабление карантина не означают того, что карантин закончился. Очень важно стараться избежать вреда здоровью людей.

«Несмотря на положительную динамику в борьбе против коронавируса, угроза его распространения сохраняется. Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Карантинный режим, несмотря на послабления, все же сохраняется»,- написал Президент Казахстана в Twitter.

Напомним, что за последние сутки в Костанайской области выявили сразу 19 случаев коронавируса.

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