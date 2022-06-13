Токаев внес изменения в запрет на вывоз иностранной валюты и золота

Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан». Документ опубликован в «Казахстанской правде«, передает Tengrinews.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Глава государства постановил дополнить свой указ от 14 марта 2022 года пунктом 1-1. Теперь запрет на вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота в 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, аффинированного золота свыше 100 граммов не распространяется на:
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: