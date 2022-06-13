Токаев внес изменения в запрет на вывоз иностранной валюты и золота

2) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иност­ранного сырья, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и заявляемого под таможенную процедуру «реэкспорта» на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;

3) вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства — члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки);

4) вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;

5) иные случаи, определяемые отдельными актами Правительства Рес­публики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Запрет был введен в марте 2022 года.