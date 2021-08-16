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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, передает informburo.kz
«Провёл совещание с руководителями силовых структур по ситуации в Афганистане. Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряжённости в Афганистане и внимательно следит за развитием событий «, – написал президент в Twitter.
Глава государства поручил Администрации президента и Министерству иностранных дел координировать деятельность государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана.
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«Посольство РК продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе. Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По последним данным, МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул. Боевики движения «Талибан»* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана. Страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.
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