Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, передает informburo.kz

«Провёл совещание с руководителями силовых структур по ситуации в Афганистане. Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряжённости в Афганистане и внимательно следит за развитием событий «, – написал президент в Twitter.

Глава государства поручил Администрации президента и Министерству иностранных дел координировать деятельность государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана.

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«Посольство РК продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе. Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным, МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул. Боевики движения «Талибан»* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана. Страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

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