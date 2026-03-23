Торговля через переводы: владельцев ларьков начали проверять

В Казахстане усиливается контроль за мобильными переводами, и под особое внимание попадают предприниматели, принимающие оплату на личные карты, передает digitalbusiness.kz
Как отмечают эксперты, владельцы небольших торговых точек всё чаще отказываются от кассовых аппаратов и терминалов, принимая оплату напрямую через мобильные переводы. Покупатели отправляют небольшие суммы — за продукты, напитки или сигареты — однако именно такие операции формируют риск.
Множество поступлений от разных людей, особенно с комментариями вроде «за товар», «молоко» или «сигареты», рассматриваются как признак неучтённой предпринимательской деятельности.
В одном из случаев владелец ларька получал десятки мелких переводов ежедневно. В результате он получил уведомление из налоговых органов с требованием объяснить источники дохода.
Эксперты предупреждают: даже если суммы небольшие, регулярные переводы от разных отправителей могут стать основанием для проверки.
Попытки обойти контроль — например, использование нескольких карт или номеров — могут только усугубить ситуацию. В таких случаях возможны дополнительные вопросы со стороны налоговых органов и более серьёзные последствия.
Специалисты рекомендуют предпринимателям работать через официальные способы приёма оплаты и фиксировать доходы, чтобы избежать рисков.
