Торговля через переводы: владельцев ларьков начали проверять

— Сегодня, 09:21
Изображение для новости: Торговля через переводы: владельцев ларьков начали проверять

В Казахстане усиливается контроль за мобильными переводами, и под особое внимание попадают предприниматели, принимающие оплату на личные карты, передает digitalbusiness.kz

Как отмечают эксперты, владельцы небольших торговых точек всё чаще отказываются от кассовых аппаратов и терминалов, принимая оплату напрямую через мобильные переводы. Покупатели отправляют небольшие суммы — за продукты, напитки или сигареты — однако именно такие операции формируют риск.

Множество поступлений от разных людей, особенно с комментариями вроде «за товар», «молоко» или «сигареты», рассматриваются как признак неучтённой предпринимательской деятельности.

В одном из случаев владелец ларька получал десятки мелких переводов ежедневно. В результате он получил уведомление из налоговых органов с требованием объяснить источники дохода.

Эксперты предупреждают: даже если суммы небольшие, регулярные переводы от разных отправителей могут стать основанием для проверки.

Попытки обойти контроль — например, использование нескольких карт или номеров — могут только усугубить ситуацию. В таких случаях возможны дополнительные вопросы со стороны налоговых органов и более серьёзные последствия.

Специалисты рекомендуют предпринимателям работать через официальные способы приёма оплаты и фиксировать доходы, чтобы избежать рисков.



