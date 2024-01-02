Трассы начинают закрывать в Костанайской области

Фото взято с сайта altaynews.kz
2 января с 11-30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области:
«Аркалык — Торгай» (0-98 км).
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2 января с 12-30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области:
«Аулиеколь — Жолдама» (0-257 км).