ТРЦ и торговым домам разрешили работать по субботам

Торгово-развлекательным и торговым центрам в Казахстане разрешили работать по субботам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Сообщается, что под председательством премьер-министра Аскара Мамина прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

МВК приняла ряд решений, в том числе с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков.

Кроме того, с 26 октября возобновляется работа кинотеатров с заполняемостью не более 30 процентов, с соблюдением дистанции и масочного режима.

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