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Требовал продать алкоголь в запрещенное время. Что стало с акимом в Костанайской области после скандального видео?

Кадр из видео alau.kz

Дело акима Новоильиновского сельского округа района им.Б.Майлина  Макаша Таймасова на днях рассмотрела специальная по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области.

За непристойное поведение в магазине аким лишился должности в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Акима Макаша Таймасова уволили с руководящей должности. Распоряжение подписано. Накануне состоялось заседание совета по этике.

«Распоряжением акима района Беимбета Майлина от 7 ноября 2023 года за № 250 на основании решения совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Костанайской области от 6 ноября 2023 года № 71 и представления избирательной комиссии района Беимбета Майлина полномочия акима Новоильинского сельского округа Таймасова Макаша досрочно прекращены с 7 ноября 2023 года», — сообщил руководитель аппарата акима района Беимбета Майлина Марат Шанаев.

Теперь нового акима сельчане будут избирать. Сейчас идет подбор кандидатов, а 17 декабря этого года состоятся выборы нового сельского акима.

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