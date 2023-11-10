Требовал продать алкоголь в запрещенное время. Что стало с акимом в Костанайской области после скандального видео?

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Дело акима Новоильиновского сельского округа района им.Б.Майлина Макаша Таймасова на днях рассмотрела специальная по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области.
За непристойное поведение в магазине аким лишился должности в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Акима Макаша Таймасова уволили с руководящей должности. Распоряжение подписано. Накануне состоялось заседание совета по этике.
«Распоряжением акима района Беимбета Майлина от 7 ноября 2023 года за № 250 на основании решения совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Костанайской области от 6 ноября 2023 года № 71 и представления избирательной комиссии района Беимбета Майлина полномочия акима Новоильинского сельского округа Таймасова Макаша досрочно прекращены с 7 ноября 2023 года», — сообщил руководитель аппарата акима района Беимбета Майлина Марат Шанаев.
Теперь нового акима сельчане будут избирать. Сейчас идет подбор кандидатов, а 17 декабря этого года состоятся выборы нового сельского акима.