Третий день без воды. В «Костанай-Су» сообщили сроки подачи холодной воды в двух микрорайонах

По словам пресс-секретаря Данны Сисенгалиевой, в течении двух дней ГКП «Костанай-Су» восстанавливает трубопровод Д-400 мм. Аварийная ситуация произошла по вине подрядной организации ТОО «ПАН-СТРОЙ».

ТОО «ПАН-СТРОЙ» повредило трубопровод при разработке траншеи. Данная организация проводит работы на участке объект «Реконструкция улицы Арыстанбекова в границах проспекта Абая – улицы Чкалова в городе Костанай».

«ГКП «Костанай-Су» выставит счет ТОО «ПАН-СТРОЙ» за причиненный ущерб. Планируемое время возобновления подачи холодной воды в 5 и 6 микрорайонах 9 июня в 19.00 часов. Дополнительно сообщаем, из-за вышеуказанной аварии произошли изменения в качестве питьевой воды (мутность) в жилом массиве Дружба. Изменения гидравлических потоков воды в результате аварийного отключения на сетях водопровода. На данный момент предприятие осуществляет промывку сетей в жилом массиве Дружба»,- сообщила Данна Сисенгалиева.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

Напомним, в 5 и 6 микрорайонах в Костанае произошла авария, воды у жителей этих микрорайонах нет уже третий день.

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