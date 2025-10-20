В Сарыкольском районе случай интернет-мошенничества закончился крупной потерей. Как сообщили в департаменте полиции региона, житель Сарыколя 1985 года рождения перевел злоумышленникам 34 миллиона тенге, надеясь заработать на инвестициях в криптовалюту. Об этом сегодня на совещании в акимате рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

По данным следствия, мужчина, являясь директором одного из ТОО, с августа по октябрь текущего года активно вкладывал средства на сомнительных онлайн-платформах. Примечательно, что сам руководитель ранее участвовал в профилактических встречах с полицейскими, где обсуждались схемы интернет-мошенничеств, однако впоследствии сам стал жертвой аферы.

Мужчина был на постоянной связи с лжеброкерами, которые убеждали его, что «сделка не состоялась», «нужно оплатить комиссию» или «ожидается возврат средств через инкассатора». Под этими предлогами потерпевший переводил деньги на криптокошельки .

В какой-то момент аферисты убедили его, что для завершения операций необходимо повторно внести средства, после чего житель района лишился доступа к личному кабинету. Из-за неправильно сохранённых данных для входа он окончательно утратил возможность вернуть свои вложения.

— Только за последние три месяца мужчина перевёл мошенникам 34 миллиона тенге, — сообщил Олжас Магыпаров.

Правоохранители вновь напоминают: не доверяйте онлайн-предложениям о быстрых инвестициях и «гарантированных доходах», не переводите деньги на неизвестные счета и не передавайте персональные данные посторонним лицам.

