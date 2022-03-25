Три варианта паспортов – какую госпошлину будут платить казахстанцы

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Минэкономики подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают размеры госпошлины на казахстанцев, включая детей, сообщает Zakon.kz. Так, изменения вносятся в статью 615.
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Устанавливается, что за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан объемом 22 страницы нужно будет заплатить– 4 МРП (12 252 тенге, для детей до 16 лет); за документ в 36 страниц – 8 МРП (24 504 тенге).
Паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП (36 756 тенге).
За удостоверение лица без гражданства придется заплатить 8 МРП (24 504 тенге).
Удостоверения личности для граждан Казахстана — 0,2 МРП (612,6 тенге).
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Удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз – 1 МРП (3063 тенге).
Вида на жительство иностранца в Республике Казахстан — 0,2 МРП (612,6 тенге).
В нынешней редакции Налогового кодекса фигурируют только паспорт гражданина РК (без разделения на количество страниц), удостоверения лица без гражданства, проездного документа — 8 МРП.
Удостоверение личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан — 0,2 МРП.
Проект поправок размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.
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