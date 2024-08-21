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Трёхлетний ребёнок проглотил магниты. Комментарий ДП Костанайской области

Фотография для новости Трёхлетний ребёнок проглотил магниты. Комментарий ДП Костанайской области

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

Отвечая на запрос журналистов в ДП Костанайской области сообщили, что по факту скоропостижной смерти 3-летнего ребенка в детской областной больнице в июле текущего года проводится досудебное расследование.

Назначены соответствующие экспертизы по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, мальчик из Рудного проглотил 10 магнитов. Ребёнка 7 июля доставили в Костанайскую областную детскую больницу. 10 июля мальчик умер. О мерах, которые были предприняты врачами сообщил руководитель хирургической службы больницы.

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