На территории Костанайской области ожидается спокойная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Ночью и утром в северных и восточных районах области местами сохранится туман, снижающий видимость на дорогах.

Ветер восточный 7–12 м/с, днём на юге области — с порывами до 15 м/с.

Читайте также: Туман на дорогах: автомобилистов призывают к осторожности

Температура воздуха:

ночью — от 3 градусов мороза до +2 , на севере местами до –6 ;

, на севере местами до ; днём — +8…+13, в южных районах воздух прогреется до +18.

В Костанае: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью –1…–3, днём +11…+13.

Костанайские спасатели предотвратили крупный пожар Минувшей ночью на улице Складская произошёл пожар — загорелось отдельно стоящее складское помещение, расположенное на...

ЕНПФ заработал больше, но инфляция всё ещё "съедает" доход вкладчиков Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за девять месяцев 2025 года достигла 7,7%,...

Туман на дорогах: автомобилистов призывают к осторожности С наступлением осени на дорогах Казахстана участились случаи густого тумана, который значительно осложняет движение транспорта....