На территории Костанайской области ожидается спокойная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.
Ночью и утром в северных и восточных районах области местами сохранится туман, снижающий видимость на дорогах.
Ветер восточный 7–12 м/с, днём на юге области — с порывами до 15 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — от 3 градусов мороза до +2, на севере местами до –6;
- днём — +8…+13, в южных районах воздух прогреется до +18.
В Костанае: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью –1…–3, днём +11…+13.
