Тысячи казахстанцев могут потерять работу из-за дефицита сахара

Более 15 тыс. казахстанцев могут остаться без работы из-за нехватки сахара, сообщает LS.

Такая информация содержится в открытом письме Ассоциации производителей безалкогольных напитков в адрес правительства.

Введенный Россией запрет на вывоз сахара может привести к закрытию многих предприятий, опасаются в профильной ассоциации. Несмотря на заверения казахстанских производителей о достаточности сахара, ситуация до сих пор остается критической.

Сообщается, что казахстанские производители сахара не могут обеспечить компании требуемым объемом соответствующего качества. Более того, сахар отпускается в ограниченном количестве и в условиях 100%-ной предоплаты. При этом у большинства компаний нет достаточных оборотных средств.

В краткосрочной перспективе большинство производителей безалкогольных напитков не обеспечены сахаром. И его запаса достаточно всего на несколько дней бесперебойного производства.

В ассоциации отметили, что если вопрос по сахару не будет решен в самое ближайшее время, то есть вероятность того, что многие предприятия будут вынуждены закрыть свое производство и распустить персонал. В данной отрасли работают более 15 тыс. человек.

Кроме того, вследствие ограниченного объема сахара-сырца и проблем с поставками, созданы условия для постоянного роста цены на сахар местного производства. Только за последние несколько недель стоимость у казахстанских производителей поднялась с 400 до 460 тенге за 1 кг.

В свою очередь руководитель ассоциации Алия Мамытбаева напомнила, что Россия ввела запрет на вывоз белого сахара и сахара-сырца в одностороннем порядке 14 марта. А в 2018 году введено ограничения на беспошлинный ввоз белого сахара в рамках специального инвестиционного контракта.

«Стоит добавить, что при этом сахар казахстанского производства не покрывает потребности промышленных потребителей как по количеству (общий объем потребления сахара составляет порядка 582 тысячи тонн) так и по качеству. В производстве напитков в некоторых видах используется сахар категории «экстра», который не производится в Казахстане в промышленных масштабах. В тоже время сахар категории «ТС-2″ в настоящий период отпускается производителям в ограниченном режиме, согласно суточной потребности, что недопустимо для промышленного производства», – посетовала Мамытбаева.

На этом фоне ассоциация отметила необходимость продолжить использовать квотирование ввоза белого сахара и сахара-сырца тростникового в Казахстан из третьих стран вне ЕАЭС путем продления сроков ввоза и увеличения объемов квот с 250 до 500 тыс. тонн.

Помимо этого, ассоциация обозначила следующие возможные инструменты стабилизации ситуации: комплекс антикризисных мер, среди которых снятие ограничения на вывоз сахара категории «экстра» из России с компаниями, заключившими договор в 2021-2022 годах, разрешение на импорт российского сахара на территории Казахстана путем квотирования, а также возобновление преференции в рамках специальных инвестиционных контрактов на ввоз сахара белого из третьих стран.

Однако Мамытбаева считает, что принятие названных мер не изменит ситуацию с сахаром. В целом для всей индустрии она останется напряженной. Она считает, что на данный момент в условиях дефицита созданы идеальные условия для местных дилеров, которые манипулируют ценами в сторону повышения.

При этом решения по поддержке промышленных потребителей сахара со стороны госорганов принимаются крайне медленно, что неприемлемо в разгаре сезона продаж, который приходится на май-сентябрь. В этот жаркий период компаниям необходимо пополнять свои запасы сырья, в том числе и сахара.

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