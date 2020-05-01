У вахтовика, прибывшего из Атырау в Костанай, нашли коронавирус

COVID-2019 в Казахстане
3504 - зарегистрированно
866 - выздоровевших
25 - летальных случаев
50 - в Костанайской области
Как сообщили в оперативном информационном штабе, в Костанайской области зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусной инфекции (по состоянию на 1 мая 8.00 часов)
29 апреля в Костанайскую область из города Атырау прибыло 358 человек. Прибывшие были размещены в помещения, определенные местными исполнительными органами до получения результатов лабораторного обследования.
Положительный результат на СOVID-19 подтверждён у мужчины 1989 год рождения, жителя города Лисаковск, работающего на предприятии «Тенгизшевройл».
В настоящее время пациент переведен в инфекционный стационар областной больницы. Близкие по контакту переведены в карантинный стационар. У остальных лиц, взяты расписки, проведено анкетирование, направлены на домашний карантин.
Состояние больного удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего по состоянию на 1.05.2020 года в области зарегистрировано 50 человек с инфекцией COVID-19.
Напомним, ранее в Костанае встречали спецпоезд с 358 вахтовиками.