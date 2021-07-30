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Убийство расследуют полицейские в Костанайской области

В Рудном в своей квартире обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса.

Установлено, что в ходе возникшей ссоры 58-летний подозреваемый нанес несколько колото-резаных ранений ножницами потерпевшему, в результате чего последний скончался.

По данному факту в настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Еще одно убийство произошло в Рудном 

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