Убийство женщины в собственной квартиры раскрыли лисаковские полицейские

Сотрудниками отдела полиции города Лисаковск раскрыто убийство женщины. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

8 апреля знакомая 56-летней женщины обнаружила её в квартире без признаков жизни. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 54-летний житель района Б.Майлина, ранее судимый за кражи, который в настоящее время арестован.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.