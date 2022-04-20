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Убийство женщины в собственной квартиры раскрыли лисаковские полицейские

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Сотрудниками отдела полиции города Лисаковск раскрыто убийство женщины. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

8 апреля знакомая 56-летней женщины обнаружила её в квартире без признаков жизни. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 54-летний житель района Б.Майлина, ранее судимый за кражи, который в настоящее время арестован.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

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