Слухи о маньяке, орудующем в райцентре Карабалык быстро распространились благодаря интернет-мессенджерам вечером 15-ого июля. Сообщалось, что человек вооружен ножом, и на его счету уже есть жертвы. Однако и сам автор сообщения, пояснил, что не знает насколько правдивы слухи о маньяке. Также в Сети появилась и полицейская ориентировка на объявленного в розыск жителя Карабалыка. Позже, уже ближе к полуночи выяснилось, что сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать. Обстоятельства происшествия пояснили в областном Департаменте полиции.

5 июля текущего года в одном из домов в посёлке Карабалык обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, преступление совершено в ходе семейной ссоры. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

Согласно ранее распространенной ориентировке, были обнаружены тела 39-летней жительницы Карабалыка и её 74-летней матери. По подозрению в совершении преступления разыскивался муж молодой женщины, и, соответственно зять пожилой.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 45-летний житель посёлка Карабалык, подозреваемый в совершении преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего», — сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

Другие детали, в интересах следствия, пока разглашению не подлежат.

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