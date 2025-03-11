Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая...
В мессенджере Whatsapp костанайцы рассылают сообщение о якобы происшествиях в районе «Ледового дворца».
В департаменте полиции Костанайской области напоминают о последствиях распространения недостоверной информации в связи с ложными сведениями об убийстве четырех девушек в Костанае.
Напомним, в Костанае 9 марта случилось нападение на двух женщин. Подозреваемый взят под стражу.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.