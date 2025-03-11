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«Убили четверых» — костанайцы массово распространяют сообщение

— Сегодня, 09:52
Изображение для новости: «Убили четверых» — костанайцы массово распространяют сообщение

pixabay.com

В мессенджере Whatsapp костанайцы рассылают сообщение о якобы происшествиях в районе «Ледового дворца». 

В департаменте полиции Костанайской области напоминают о последствиях распространения недостоверной информации в связи с ложными сведениями об убийстве четырех девушек в Костанае.

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Напомним, в Костанае 9 марта случилось нападение на двух женщин. Подозреваемый взят под стражу.



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