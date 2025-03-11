В мессенджере Whatsapp костанайцы рассылают сообщение о якобы происшествиях в районе «Ледового дворца».

В департаменте полиции Костанайской области напоминают о последствиях распространения недостоверной информации в связи с ложными сведениями об убийстве четырех девушек в Костанае.

Напомним, в Костанае 9 марта случилось нападение на двух женщин. Подозреваемый взят под стражу.

Масштабная операция прошла по всему Казахстану. АФМ озвучило подробности Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая...