Убили и закопали. Костанайский суд начал рассматривать дело

В уголовном спецсуде Костанайской области начался процесс по делу об убийстве жителя региона. В августе 2020 года его долго искали в Алтынсаринском районе, и нашли только спустя несколько недель, с помощью волонтеров.

Напомним, 34-летний Юрий Берг, как заявили его родственники, пропал 16 августа в поселке Щербаково. Его искали на территории Алтынсаринского, Сарыкольского и Костанайского районов, ориентировав на это весь личный состав области.

1 сентября было принято процессуальное решение о регистрации данного факта по статье «Убийство». К раскрытию преступления по указанию руководства департамента подключились опытные оперативники и следователи.

В результате, как в сентябре сообщили в полицейском ведомстве, были установлены четверо односельчан Берга, а так же место, где пропавший был закопан. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания Костаная, откуда и выходят на связь для участия в онлайн процессе.

Они пожелали, чтобы дело слушалось с участием присяжных. В данное время, ввиду различных обстоятельств, уже не первый раз, назначен отбор коллегии заседателей.

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