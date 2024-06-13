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Убирают рынки, расширяют дороги. Костанайские улицы ждёт модернизация

Фотография для новости Убирают рынки, расширяют. Костанайские улицы ждёт модернизация

alau.kz

На совещании аким Костаная отметил, что город продолжают приводить в порядок. В целом, сообщил он, по Костанаю идет работа по высвобождению транспортной инфраструктуры.

«По «Зеленому» рынку, улицу Победы освободили. По тротуару люди ходят сейчас. Тротуар будет модернизирован до дня города. Будет новая брусчатка, освещение, остановку поставим», — сообщил Марат Жундубаев.

Далее возьмутся за улицу Шевченко. Аким напомнил, что рынок будет ликвидирован в следующем году. Находиться предпринимателям там можно будет до марта. Эту улицу планируют модернизировать. Далее в списке улица Рабочая.

Фотография для новости Ещё один рынок перестанет работать в Костанае Источник: https://alau.kz/eshhjo-odin-rynok-perestanet-rabotat-v-kostanae/
Кадр из видео аккаунта акима Костаная

«Улица Рабочая. В этом году мы намерены открыть её, она сквозная у нас. Будем реконструкцию делать. Она будет работать параллельно проспекту Назарбаева. Все будем приводить в порядок и тротуары и дороги», — заключил Марат Жундубаев.

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