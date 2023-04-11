Учителя: нужно не каникулы сокращать, а упрощать школьную программу

В прошлом году Министерство просвещения приняло решение удлинить учебный год до 31 мая. Однако в марте 2023 года сменивший Асхата Аймагамбетова на посту министра Гани Бейсембаев поднял вопрос о возможном пересмотре этого решения и возврате каникул с 25 мая.

На днях стало известно, что некое экспертное сообщество признало продление учебного года правильным. Что думают устькаменогорцы о сокращении школьных каникул? Сказывается ли школьная усталость на здоровье и успехах детей? Существуют ли иные способы повысить качество знаний помимо продления учебного года, выяснял корреспондент YK-news.kz.

Сфера образования в независимом Казахстане может претендовать на звание чемпиона по числу всевозможных реформ. Наша средняя школа пережила компетентностный подход, личностно-ориентированное обучение, введение ЕНТ вместо выпускных экзаменов и последующую его отмену. Переход к 12-летнему образованию превратился в сказку про белого бычка, длящуюся уже более десятилетия. Сегодня ученики стонут от обилия СОРов и СОЧей, сопровождающих обновлённое содержание образования. А учителя деморализованы правилами аттестации, при которых доказывать своё знание предмета вынуждены даже педагоги, проработавшие в школе более 25 лет.

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В 2022 году прежний министр просвещения Асхат Аймагамбетов «осчастливил» школы ещё одним нововведением, продлив учебный год в общей сложности на две недели. Это решение мотивировалось тем, что дети не успевают осваивать учебную программу. Инициатором сокращения каникул выступил владелец сети частных школ Binom Айдын Рахимбаев, ссылавшийся на опыт Израиля, Японии, Южной Кореи, где учебный год значительно длиннее, чем у нас.

В марте 2023 года Гани Бейсембаев, принявший министерский портфель у Асхата Аймагамбетова, публично признал, что решение о сокращении каникул, возможно, было несколько поспешным. Он не исключил, что возврат окончания учебного года к 25 мая возможен с будущего года. Впрочем, для этого требуется изучение вопроса экспертным сообществом. Которое, как стало известно на днях, одобрило удлинение учебного года.

— Это в целом направлено на повышение качества знаний школьников, — пояснил Гани Бейсембаев. — По анализу PISA за 2018 год у нас недостаточно качественное образование по сравнению с другими странами, продление учебного года направлено на исправление ситуации. В целом после реакции общественности я дал поручение по дополнительному обсуждению вопроса. По результатам сейчас эксперты поддерживают правильность решения. Но в то же время для общественности нужно объяснить важность этого решения.

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Положа руку на сердце, мы не слишком доверяем выводам анонимного экспертного сообщества, которое уже приняло скоропалительное решение о сокращении каникул в прошлом году. При этом, похоже, никто не спрашивал ни родителей, ни учителей. Поэтому мы решили самостоятельно выяснить отношение к этому вопросу у всех, кого это касается.

Опрос в соцсетях дал однозначный результат. Из 144 комментаторов ни один не поддержал продление учебного года. Более десятка родителей заявили, что не пустят детей в школу после 25 мая. Прозвучали мнения разной степени аргументированности, но все они сводились к тому, что в прошлом году Минпрос выбрал негодный способ разгрузки детей.

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Понятно, что состоянием детей более всего интересуются их папы и мамы. Мы опросили некоторых из них, чтобы выяснить, ощущается ли обещанная еженедельная разгрузка благодаря продлению учебного года на две недели.

— Дочь учится в девятом классе, — рассказывает жительница Усть-Каменогорска Ольга. — У них мощная нагрузка, по восемь-девять уроков в день. Но по моим ощущениям, силы у неё уже иссякли. Были дни, когда она даже в любимый театральный кружок не хотела ходить, хотя это для неё отдушина посреди бесконечной учёбы. И я вижу, как она готовится к будущим экзаменам. Садится повторять, но со временем перерывы становятся всё длиннее. Видно, что она не может взять себя в руки и вернуться к занятиям. Уроки и подготовка к ним занимают теперь практически всё её время.

Понятно, что нагрузка на старшеклассников велика. Но усталость наблюдают даже родители первоклассников, хотя последним пока не ставят оценки. И дополнительные каникулы у них есть.

— Сыну только что исполнилось семь лет, — делится мать ученика первого класса Анна. — В школу он пошёл с желанием. Но к концу года сын стал значительно больше болеть. Я вижу, что он устал. В последнее время стал говорить: «Может, мы не пойдём в школу? Мне болеть не нравится, а дома сидеть нравится». Я это связываю с нагрузкой.

По наблюдениям усть-каменогорских педагогов, в последней учебной четверти дети работают уже из последних сил.

— В четвёртой четверти стало заметно, что дети вышли не отдохнувшими, — констатирует директор школы. — И в устных беседах они об этом говорят, и в анкетах пишут. Нагрузка большая, особенно в третьей четверти. В нашей школе дети мотивированные, они стараются несмотря ни на что. По результатам обучения негативный эффект пока не заметен, а вот лица усталые. С переходом на пятидневку дети уходят из школы поздно. Мы даже не можем позволить себе провести некоторые мероприятия. Потому что детям надо элементарно отдохнуть. Неделя очень загруженная получается. Параллельно с сокращением каникул добавились часы по некоторым предметам. Предвижу проблемы в конце мая. Наши классы не приспособлены к работе в жару.

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Учителя в один голос говорят о том, что вместо сокращения каникул следовало бы пересмотреть содержание всех школьных курсов. Они сильно переусложнены материалом, не имеющим отношения к базовому школьному образованию.

— Сейчас в 10 классе у меня тема «Биотехнологии», — рассказывает учитель русского языка. — Ну зачем это на моём предмете? На этих уроках надо учиться по текстам наших классиков, где живой язык, который может служить образцом. А мы тексты про клонирование, про космос читаем. На отработку навыка грамотного письма времени не хватает.

По словам учителя биологии, биотехнологии ранее изучались на четвертом курсе университета. Такое же усложнение произошло и в школьном курсе математики, куда спустили содержание, которое идёт на первых курсах вузов. А в программе по информатике содержится информация, которая утратила актуальность в связи с развитием технологий. При этом родители констатируют, что не всегда могут помочь своим детям в подготовке уроков. По учебнику готовиться трудно. В нём часто отсутствует нужный справочный аппарат, формулировки понятий и правила.

— Я посмотрел дочкин учебник химии, — рассказывает отец старшеклассницы Евгений. — Там накручено столько всего, чего у нас не было. Столько мелкого, вспомогательного, без акцента, на что надо обратить внимание. И в этих условиях, по моему мнению, сокращение каникул не спасает. Потому что проблема в самом содержании образования, полном информационного шума, который хотят запихать в головы детей. Ребёнок теряет нить повествования, не может осознать логику. Прежние учебники были адаптированы к возрасту и возможностям детей. Надо не каникулы сокращать, а начинать работать над программами. Завтра два месяца каникул оставят, а толку? Надо придумать форму адаптации к появляющимся новым знаниям. И так детство у детей убили. И продолжают убивать его дальше!

А ведь сократить нагрузку не так уж трудно. Особенностью «обновлёнки» является повторение одних и тех же тем на разных ступенях обучения. В самом начале внедрения авторы уверяли, что сквозные темы лучше усваиваются. Но учителя и сами ученики считают иначе.

Опытные педагоги считают, что школа должна давать базовые знания по предметам и формировать необходимые умения и навыки для самостоятельной работы с источниками информации.

— Проблема качества образования сегодня не в продолжительном времени отдыха детей, а в том, что утеряна система знаний, — высказывает мнение завуч. — Исчезло само деление на главный, неглавный и иллюстративный материал. Система контроля знаний через тестирование требует, чтобы ученик зазубрил любую мелочь, которая содержится в учебниках. Каждая буква может стать вопросом ЕНТ. Сейчас требуется проблемное обучение, позволяющее оперировать любой новой информацией, анализировать её. А необходимость готовиться к тестам возвращает нас к долбёжно-крепёжному методу. В условиях неоправданно перенасыщенной программы никакое сокращение каникул не помогает.

Нынешняя ситуация вынуждает учителей переходить на «подпольное» преподавание, когда на парте лежит один учебник, рекомендованный министерством, а работают по другому, в котором есть нужные правила и упражнения. Если же учитель не в силах дать ученику необходимый инструментарий, это вынуждает искать грамотного педагога за пределами школы. Человека, который способен научить за считанные месяцы тому, что не было усвоено за годы.

— Сама ситуация выдавливает родителей в сферу коммерческого образования, к репетиторам, — делает вывод отец старшеклассницы Евгений. — Которые странным образом умудряются обеспечить детям знания. Потому что они работают по нормальным учебникам и методикам, а не по тем, которые им сверху навязали. Дочь пошла к репетитору по математике, оказалось, что всё нужное она знает. Просто не может воспользоваться, нет структуры, логики предмета. Может, авторам реформ тоже пора поучиться методикам образования у какого-нибудь репетитора?

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