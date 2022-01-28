Учёба в три смены. Ещё больше классов в костанайских школах оказалось на карантине

В связи с выявлением у учеников положительного ПЦР — теста на коронавирусную инфекцию. С 1 января в городе было выявлено 114 детей с ковидом, на сегодня, с начала третьей четверти на самоизоляцию вышли 77 классов.

С 24 января в штатный формат обучения перешли учащиеся начальных классов, и школы мощностью до 600 человек, в школах, где больше учеников — комбинированный формат. По данным отдела образования, сегодня наблюдается рост заболеваемости среди детей. Только за последнюю неделю положительный ПЦР выявили у 68 школьников. В общеобразовательной школе № 16 увидеть за партами не так много школьников, сразу 12 классов на карантине.

«На текущий период детей с простудными заболеваниями, с температурой числится 245. Это же конечно в основном дети начального звена 3-4 классы. Официально подтвержден коронавирус сейчас у 18 детей. Сегодня же конечно замечается всплеск заболеваемости, и если же сравнивать с прошлыми годами январь-февраль, у нас заболевало менее 100 детей. Сейчас же мы видим большой всплеск»,- отмечает директор общеобразовательной школы № 16 Ильяс Ельжасов.

А вот в школе № 19 на самоизоляцию отправили 10 классов, это 308 учеников, обучаются сейчас дистанционно. У десяти учеников — положительный ПЦР. По словам завуча школы, в основном на карантин выходят ученики с 2 по 6 классы. В этой школе обучаются более 1000 детей, для того, чтобы минимизировать контакты учеников было организовано обучение в три смены.

«У нас допустим в первой четверти было отправлено 35 классов, в течении сентября и до ноября. Самое большое число у нас было 35 классов. Сейчас могу сказать следующее, во второй четверти у нас было всего лишь 12 классов отправлено, на данный момент пока 10, всего такая цифра получается около 50 классов было отправлено»,- говорит заместитель директора средней школы № 19 Динара Тайжанова.

В школах отмечают, что при переходе детей в дистанционный формат, при необходимости в объектах образования выдают ноутбуки. Сегодня в городе на карантине 77 классов или 1983 учеников.

Накануне мы публиковали информацию, что на карантине находятся 66 классов.

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