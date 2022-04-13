Удалось спасти. В Костанае девушка хотела фото с моста отправить парню

Кадр из видео
11 апреля в 6.20 утра экипаж патрульной полиции в составе старшего лейтенанта полиции Талгата Калисенова и сержанта полиции Диаса Бабулова при патрулировании улицы Тауелсыздык заметили автомашину, которая дала сигнал фарами.
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Полицейские остановились, водитель автомашины сообщил, что проезжая по мосту заметил девушку, которая пыталась перелезть через перила.
Экипаж немедленно отправился к месту происшествия.
«Когда мы подъехали, мой напарник Диас Бабулов выбежал из машины и удержал девушку, которая уже собиралась перелезть через ограждение моста», — рассказал лейтенант полиции Талгат Калисенов.
Полицейские посалили рыдающую девушку в машину, успокоили ее. Она рассказала, что причиной поступка стала ссора с парнем. Девушка решила сделать фотографию с моста и послать молодому человеку опасного селфи.
Девушку доставили в кризисный центр, в настоящее время с ней работают психологи.
Талгат Калисенов в патрульной полиции служит более 10 лет. За время службы в его практике третий случай, когда он спасает людей, которые хотели спрыгнуть с моста. Во всех случаях, причиной таких поступков становится ссора с близкими людьми.
Сержант полиции Диас Бабулов служит в органах внутренних дел всего 2 года, но это не помешало грамотно среагировать в экстренной ситуации. Кроме того, с начала года сотрудниками патрульной полиции была оказана помощь более 20 водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.
«Приходить на помощь – эта наша работа», — отметил экипаж с позывным 535.
Накануне, костанаец спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста.
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