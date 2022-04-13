Удалось спасти. В Костанае девушка хотела фото с моста отправить парню

11 апреля в 6.20 утра экипаж патрульной полиции в составе старшего лейтенанта полиции Талгата Калисенова и сержанта полиции Диаса Бабулова при патрулировании улицы Тауелсыздык заметили автомашину, которая дала сигнал фарами.

Полицейские остановились, водитель автомашины сообщил, что проезжая по мосту заметил девушку, которая пыталась перелезть через перила.

Экипаж немедленно отправился к месту происшествия.

«Когда мы подъехали, мой напарник Диас Бабулов выбежал из машины и удержал девушку, которая уже собиралась перелезть через ограждение моста», — рассказал лейтенант полиции Талгат Калисенов.

Полицейские посалили рыдающую девушку в машину, успокоили ее. Она рассказала, что причиной поступка стала ссора с парнем. Девушка решила сделать фотографию с моста и послать молодому человеку опасного селфи.

Девушку доставили в кризисный центр, в настоящее время с ней работают психологи.

Талгат Калисенов в патрульной полиции служит более 10 лет. За время службы в его практике третий случай, когда он спасает людей, которые хотели спрыгнуть с моста. Во всех случаях, причиной таких поступков становится ссора с близкими людьми.

Сержант полиции Диас Бабулов служит в органах внутренних дел всего 2 года, но это не помешало грамотно среагировать в экстренной ситуации. Кроме того, с начала года сотрудниками патрульной полиции была оказана помощь более 20 водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

«Приходить на помощь – эта наша работа», — отметил экипаж с позывным 535.

Накануне, костанаец спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста.

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