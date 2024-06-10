Ударит жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

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Прогноз погоды представили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня.
Погоду на большей части страны будут формировать атмосферные фронтальные зоны, с которыми пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, наиболее интенсивные дожди ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня в центре страны.
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Дневная преобладающая температура:
- на севере республики будет +20+25 °С,
- на востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С,
- на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С,
- на западе страны температура будет повышаться до отметок сильной жары +33+40°С.
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