USD 447.37
EUR 487.23
RUB 5.04
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Ударит жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Ударит жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фотография для новостей Ударит жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

pixabay.com

Прогноз погоды представили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня. 

Погоду на большей части страны будут формировать атмосферные фронтальные зоны, с которыми пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, наиболее интенсивные дожди ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня в центре страны.

Читайте также: Жара будет или нет? Уточнённый прогноз на июнь от костанайских синоптиков

Дневная преобладающая температура:

  • на севере республики будет +20+25 °С,
  • на востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С,
  • на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С,
  • на западе страны температура будет повышаться до отметок сильной жары +33+40°С.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 07.06.24