Ударит жара. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Прогноз погоды представили синоптики Казгидромета на ближайшие три дня.

Погоду на большей части страны будут формировать атмосферные фронтальные зоны, с которыми пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, наиболее интенсивные дожди ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня в центре страны.

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Дневная преобладающая температура:

на севере республики будет +20+25 °С,

на востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С,

на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С,

на западе страны температура будет повышаться до отметок сильной жары +33+40°С.

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