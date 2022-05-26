Удушающий прием. Видео драки между детьми прокомментировали полицейские

Инцидент между несовершеннолетними детьми на спортивной площадке в микрорайоне «Аэропорт» рассмотрен в школе на Совете по профилактике.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, вчера на спортивной площадке между мальчиками 9 и 10 лет произошел конфликт. Видео происшествия распространялось в родительских чатах.

Сотрудники ювенальной полиции выяснили, что между подростками произошла драка. В результате 9-летний мальчик упал на землю. Дома дети ничего родителям не рассказали. О драке законные представители узнали из видео, распространяемое по WhatsApp.

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что сегодня этот факт рассмотрен в школе на Совете по профилактике, на который приглашены родители подростков, педагоги и сотрудники ювенальной полиции.

Родители не имеют претензий друг к другу, однако на Совете по профилактике проведена профилактическая беседа, как с законными представителями, так и с детьми. С подростками будут работать психологи и социальные педагоги. Инспекторы ювенальной полиции будут контролировать поведение несовершеннолетних в дальнейшем.

В ДП Костанайской области отметили, что в регионе наблюдается снижение преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Подросток не пострадал, родители в больницу не обращались.

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