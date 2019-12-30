Угнанный автомобиль по камерам автоуроган замечен не был — полиция Костаная

Пресс-служба ДП Костанайской области прокомментировала расследование дела по факту угона автомобиля со двора жилого дома, сообщает alau.kz

«По данному факту полицией проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 200 УК РК «Угон».В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия. После угона автомашина по камерам автоуроган замечена не была. Также полицейскими отрабатываются станции авторазбора, гаражные кооперативы и СТО.В настоящее время на поиск автомашины ориентирован личный состав Департамента полиции и районные подразделения. Проводятся дальнейшие поисковые мероприятия»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В ночь с 23 по 24 декабря со двора дома по улице Карбышева был угнан автомобиль марки LADA Priora хэтчбек серо-зеленого цвета c номером Т629М018.