Ухудшение эпидситуации. Заседание оперативного штаба состоялось в Костанае

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сегодня провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице в инстаграм главы области.

В ходе заседания штаба были заслушаны акимы города Аркалык и Амангельдинского района. Вместе с тем, была рассмотрена работа мониторинговых групп. Ими с 1 сентября проведено 2 661 рейдовых мероприятий, выявлено 122 нарушений карантинных мер.

«К сожалению, отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, только за последнюю неделю с 13 по 19 октября выявлено 735 случаев по сравнению с предыдущей. С 6 по 12 октября было 678 случаев. Заболеваемость выросла на 8,4%. В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 39%. На лечении находятся 643 человека, тогда как, например на 1 октября было 600 человек, рост на 7,2%. Ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуаций связано с низкими показателями вакцинации населения», — заявил глава области.

На данный момент вакцинацию первым компонентом прошли 324, 3 человек или 64,2%, из них вторым компонентом вакцинированы 300,6 человек или 59,5%.

В настоящие время для участия в проекте «Ashyq» подано 5 158 заявок.

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«Уважаемые жители области! Еще раз призываю вас проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких соблюдать все правила противоэпидемических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», — обратился аким области.

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