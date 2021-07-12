Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Костанайской области

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13 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман.
Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.
На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанае днем 13 июля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.
В Костанае ночью ожидается температура +13, днём +18.
Прогноз на 13-15 июля
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области