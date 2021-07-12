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Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Костанайской области

indicator.ru

13 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман.

Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.

На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае днем 13 июля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +13, днём +18.

Прогноз на 13-15 июля

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