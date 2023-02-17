Укрепление тенге к доллару будет недолгим – мнение

В данный момент на KASE пара USD/KZT торгуется по 447,28 тенге за $1. По данным kurs.kz, в обменниках Алматы и Астаны американская валюта продается по 450-452 тенге.

В Ассоциации финансистов Казахстана пояснили, что текущее укрепление нацвалюты больше носит сезонный характер и не будет продолжительным. В частности, данная ситуация может быть вызвана некоторым улучшением торгового баланса в начале года на фоне низкой потребительской активности и прохождением февральского налогового периода, передает lsm.kz

Так, согласно февральскому опросу АФК, уже к началу марта профучастники ожидают средний курс по паре USD/KZT на уровне 460,14 тенге за $1.

В ассоциации считают, что,кроме налоговой недели, на укрепление тенге могли повлиять другие факторы.

«Это рост цен на нефть (+4,3% с начала февраля), характерное для начала года снижение импорта на фоне стабильного притока экспортной выручки, высокая базовая ставка, поддерживающая интерес к тенговым активам, регулярная конвертация трансфертов из Нацфонда, а также обязательная продажа субъектами КГС 50% от экспортной выручки», – объяснили в АФК.

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По их мнению, дальнейшая динамика курса нацвалюты будет зависеть от внешних и внутренних факторов. Среди которых траектория изменения нефтяных котировок, денежно-кредитная политика США и Казахстана, а также состояние текущего счета платежного баланса и госбюджета страны.

В то же время, по прогнозам АФК, существенное ослабление тенге при отсутствии «черных лебедей» на краткосрочном горизонте маловероятно.

Также в ассоциации напомнили о результатах проведенного опроса среди профучастников. Согласно ему, через год нацвалюта ослабнет на 7% – до 482,2 тенге за $1. При этом цена на нефть будет на уровне $87,4 за баррель, а базовая ставка – 13,5%.

В свою очередь аналитик Диас Кумарбеков в краткосрочном периоде ожидает, что курс пары USD/KZT сложится в коридоре 450-455 тенге за $1.

По его словам, нефтегазовый сектор также повлиял на тенге в связи с ростом инвестиций в нефтегазовые проекты, перераспределением портфелей компаний из этой отрасли в пользу более экологичных активов и спросом на нефть выше допандемийного уровня.

Помимо этого, на нацвалюту мог повлиять индекс американского доллара, измеряющий силу валюты по отношению к корзине конкурирующих валют.

«По состоянию на 15 февраля 2023 года этот индекс находится на отметке 103,56, что намного ниже октября-ноября 2022 года. Это произошло из-за агрессивной политики денежного сжатия, проводимой ФРС США, которая повысила процентные ставки и сократила денежную массу для борьбы с инфляцией», – уточнил аналитик.

Между тем по результатам макроэкономического опроса Нацбанка пара USD/KZT может сложиться на уровне 477,8 тенге за $1 в текущем году.

Аналитики ожидают, что через год нацвалюта может ослабнуть до 500 тенге за $1, а медианное ожидание на 2025 год – 515 тенге за $1.

При этом медианное ожидание по базовой ставке на 2023 и 2024 годы составляет 15,5% и 11,4% в среднем за год. А в 2025 году – в среднем на уровне 9,3%.

Что касается ВВП, то на дальнейшие два года прогнозируется стабильный рост на уровне 4%.

Кумарбеков отметил, что при негативных внешних факторах курс тенге к доллару к началу марта может быть на уровне 460 тенге за $1.

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