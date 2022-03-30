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Умерла женщина, пострадавшая в результате хлопка газовоздушной смеси в Костанайском районе

Фото с места происшествия

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Происшествие случилось 21 марта. В посёлке Садчиковка пострадала семья, проживающая в доме.

В 00.30 в частном жилом доме в посёлке Садчиковка произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения бытового газового баллона объемом 5 литров. В результате частично обрушились несущие, межкомнатные стены и кровля дома на площади 35 квадратных метров. Общая площадь дома 70 квадратных метров.

«Пострадала семья, проживающая в доме.  С ожогами госпитализированы в больницу глава семьи  1971 г.р., его супруга  1974 г.р. и их дочь 1997 г.р. У всех состояние средней степени тяжести», — сообщили в ДЧС.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, 29 марта в Костанайской областной больнице умерла женщина. Её супруг находится в тяжелом состоянии.

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