Умершего 3-летнего малыша могли отнять у матери за долги

По словам матери малыша, она задолжала воспитательнице из детского сада около 60 тысяч тенге и та якобы взяла детей в залог.

По словам женщины, воспитательница звонила ей и якобы требовала вернуть долг, пишет Экспресс К со ссылкой на Instagram Сандугаш Дуйсеновой.

«Я просила их отдать моих детей, потому что сильно соскучилась по ним. Просила ее взять у меня расписку, если не верят мне. Они отказались отпустить их», — говорит мать погибшего ребенка.

Женщина также заявила, что даже не подумала обратиться в полицию.

«Воспитатель пугала меня каким-то заявлением. Потом позвонили, сказали, что ребенок сильно болеет. Я пришла и увидела, что он был очень вялый, на лице не было живого места,- плача», — рассказала мать.

По ее словам, она работает и даже на нескольких работах, чтобы попытаться обеспечить детей, но денег, к сожалению, катастрофически не хватает.

«12 сентября я похоронила своего маленького ребенка. Ему было 3 года. Мне позвонила няня в ночь с 11 на 12 сентября и сообщила, что малыш поскользнулся и упал в ванной», — поделилась молодая женщина.

По ее словам, в ту злополучную ночь она работала. Помимо трехлетнего сына, с няней, которую она нашла на сайте объявлений, также оставался ее годовалый ребенок.

«Я долго искала няню. Эту нашла на сайте. Она круглосуточно у себя дома ухаживает за детьми. Насчет оплаты мы договорились, что платить за ее услуги я буду, когда будут деньги», — добавила мать погибшего малыша.

По словам женщины, сначала ей сказали, что ребенок упал в ванной, потом — что он болеет и у него температура.

«Я взяла карточку ребенка и приехала домой. И видела его. На лице нет живого места. Он весь посинел. Но я не осмотрела его тело. Он был очень вялым. Глаза были открыты. Руки очень холодные. Мне предложили вызвать «скорую». Я отказалась и сказала, что нужно вызывать такси и на нем отвезти ребенка в больницу. Тогда нянька просила меня не называть ее нянькой. По ее словам, потом у нее будут проблемы. Тогда я предупредила ее, что если с ребенком что-то случится, то я не буду молчать. Сказала, что напишу заявление», — продолжает повествование женщина.

В больнице врачи тут же приступили к осмотру маленького пациента. Но уже через полчаса матери сообщили, что ее ребенок скончался. По мнению женщины, ее сын был избит.

Напомним, няня забила насмерть трехлетнего ребенка.

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