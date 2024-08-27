Уничтожено около 400 тысяч вейпов — АФМ

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции, которая наносит вред здоровью граждан страны.

В рамках борьбы с распространением электронных устройств «вейп» уничтожено около 400 тыс. единиц, изъятых в ходе расследования уголовных дел.

Только с момента вступления в силу законодательных поправок (20 июня 2024 года), запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов АФМ пресечено 25 фактов незаконного оборота вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

В указанный период изъято из незаконного оборота почти 22 тыс. электронных устройств, а также 7 тыс. ароматизаторов, картриджей и испарителей.

В столице задержан организатор крупнейшего подпольного цеха, осуществлявший производство, хранение и реализацию вейпов и жидкостей для них. Он производил кустарным путем никотиносодержащую жидкость, состоящую из глицерина, никотина, искусственных ароматизаторов.

Изъято около 5 тыс. флаконов с жидкостью, 235 литров химических веществ глицерин и пролипиленгликоль, аромотизаторы, а также станки для их производства.

Ежемесячно в вейпшопы Астаны и другие города республики он направлял от 7 до 10 тыс. штук электронных устройств кустарного производства.

Приговором суда указанный гражданин признан виновным. Вся партия изъятых вейпов и станки уничтожены.

Отметим, что в выделяющемся паре при курении электронных устройств содержится более 30 опасных веществ, а при нагревании концентрация выделяемых канцерогенов значительно увеличивается.

Это влияет пагубно на здоровье, концентрацию, способность к обучению подростков.

Уважаемые родители! Убедительно просим обратить внимание на увлечения вашего ребенка, его окружение и покупки, которые он совершает.

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