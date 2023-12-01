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Упал кран. На этой же строительной площадке в Костанае ранее погиб рабочий

pixabay.com

Информацию предоставили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Накануне в Костанае на строительном объекте по улице Шаяхметова погиб крановщик. Упал башенный кран. Жильцы говорили, что здесь уже был смертельный случай.

«В марте текущего года на том же строительном объекте погиб 55 летний разнорабочий, который осуществлял распил сваи, одна из которых упала на него. По данному факту полицией было начато досудебное расследование по ч.2 ст. 277 УК РК “Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ”, повлекшее гибель человека», — сообщили в ДП.

В настоящее время, дело находится в производстве.

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