Упали качели. Полицейские прокомментировали происшествие с ребёнком во дворе Костаная

По заявлению жительницы города Костаная, в котором она указала факт получения травмы ее 8-летней дочери, при падении качели на ее голову ДП Костанайской области начато досудебное расследование. Об этом сообщил начальник следственного уапрвления ДП Костанайской области майор полиции Сафуан Жампейсов.
Следственные действия проводятся в рамках статьи 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В рамках начатого расследования будут установлены виновные лица и внесено представление об устранении условий способствующих совершению преступлений и правонарушений.
Напомним, ребёнок пострадал во одном из дворов Костаная.
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