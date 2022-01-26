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Управляющий директор Оператора РОП покончил с собой

zhaikpress.kz

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Полиция расследует дело по факту его гибели.

Управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев покончил с собой, передает informburo.kz

Информация о его смерти изначально появилась в социальных сетях. В департаменте полиции Нур-Султана редакции одтвердили этот факт.

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«По факту обнаружения трупа мужчины отдел полиции района Есиль возбудил уголовное дело по статье 105 УК РК – «Доведение до самоубийства». В настоящее время для обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в полиции.

Руслан Шамшиев стал управляющим директором по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» в 2021 году. До этого он занимал различные должности в госкорпорации «Правительство для граждан».

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