Опасной отметки достиг уровень воды на реке в Костанайской области

30 марта на гидрологическом посту реки Шортанды-г. Житикара уровень воды достиг опасной отметки.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Фактический уровень воды на 09:30 составляет 1015 см. Опасный уровень воды 1015 см, сообщает служба 112.

Читайте также: Работа автомобильного пункта на границе с Россией приостановлена

«Создается угроза выхода воды на пойму, подтопление крайних улиц старой части города, расположенных в пойменных участках реки и нижерасположенных населенных пунктов, перелив через автодорогу г. Житикара — с. Шевченовка», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.