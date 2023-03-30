Опасной отметки достиг уровень воды на реке в Костанайской области

30 марта на гидрологическом посту реки Шортанды-г. Житикара уровень воды достиг опасной отметки.
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Фактический уровень воды на 09:30 составляет 1015 см. Опасный уровень воды 1015 см, сообщает служба 112.
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«Создается угроза выхода воды на пойму, подтопление крайних улиц старой части города, расположенных в пойменных участках реки и нижерасположенных населенных пунктов, перелив через автодорогу г. Житикара — с. Шевченовка», — говорится в сообщении.
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