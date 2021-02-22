Усиление ветра и мороз прогнозируют синоптики в Костанайской области

23-24 февраля в Костанайской области ожидается ухудшение погоды.
В Костанайской области ожидается снег, 23 февраля местами сильный снег. Местами метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с,
порывы 30 м/с и более.
Температура ночью в Костанае ожидается -22, днём -20 градусов.
Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее сотрудники ДЧС области предупредили, как вести себя в непогоду.
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3463 - в Костанайской области