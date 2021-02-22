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  3. Усиление ветра и мороз прогнозируют синоптики в Костанайской области

Усиление ветра и мороз прогнозируют синоптики в Костанайской области

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23-24 февраля в Костанайской области ожидается ухудшение погоды. 

В Костанайской области ожидается снег, 23 февраля местами сильный снег. Местами метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с,
порывы 30 м/с и более.

Температура ночью в Костанае ожидается -22, днём -20 градусов.

Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее сотрудники ДЧС области предупредили, как вести себя в непогоду. 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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