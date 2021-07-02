Усилить ограничительные меры поручили акимам областей, которые находятся в «жёлтой» зоне

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает alau.kz
На заседании министр здравоохранения Алексей Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане после обнаружения мутации COVID-19, характерной для «Дельта» штамма.
В связи с обострением эпидемиологической ситуации вице-премьер поручил акиматам регионов принять усиленные ограничительные меры регионам, находящимся в «желтой» зоне.
В «желтой» зоне: Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.
Заместитель премьер-министра отметил, что несмотря на набранный высокий темп вакцинации населения по стране, сегодня недостаточно активно ведется работа в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Также акиматам поручено усилить работу по вакцинации сельского населения посредством организации выезда мобильных бригад.
Вместе с тем, Ералы Тугжанов поручил усилить работу мониторинговых групп, особенно в Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.
По итогам мониторинга деятельности субъектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq», по предложению НПП «Атамекен» было принято решение исключить на 2 недели 464 объекта, которые не проверяют статус посетителей.
Кроме того, акиматам поручено проверить более 2,4 тысяч участников «Ashyq», в которых фиксируется малое количество чекинов посетителей.
На заседании МВК первый заместитель министерства внутренних дел Марат Кожаев доложил, что по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов с начала года органами полиции возбуждено 23 уголовных дела, а по фактам подделки паспортов вакцинации — 4 уголовных дела.
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