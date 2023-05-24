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Услышьте уже общественность! Костанайцы массово жалуются на разметку

Фото из открытых источников

Накануне полиция сообщила о наказании костанайца, который самостоятельно закрасил разметку и сделал из двойной сплошной прерывистую.

Костанайцы в комментариях соцсетей поддержали нарушителя.

«Ну и правильно сделал!»

«Молодец мужик! Будем сплошную делать прерывистой»

Кроме того, костанайцы массово выражают недовольство разметкой, которая появилась в городе. Костанайские дороги «разрисованы» двойной сплошной разметкой.

«Весь город в сплошных. Просто жуть!»

«Такое впечатление, что те кто наносит разметку и представители дорожной полиции никогда не встречались. Я у полицейских спрашивал, что это такое с разметкой. Они сами угорают и плечами пожимают. Есть ещё одна версия — сговор между руководителями МВД и хозяевами АЗС. Бензина уходит на 30 процентов больше, пока по городу проедешь».

«У нас все решили сплошной сделать. Бред несут, типа меньше ДТП. Вот сейчас я из двора должен выехать и тупо 500 метров прокатить с разворотом. В метрах не звучит много, а полкилометра не мало и с учетом того, что  дождаться пока всех пропустишь!»

«Услышьте уже общественность! Ваша разметка это бред! Вся область возмущена! Пора переделать с учётом пожеланий водителей».

«Полнейший маразм! Ну, когда уже научатся думать? Пропускная способность перекрёстках снизилась, вероятность ДТП возросла! Маразм крепчает с каждым решением!».

Напомним, костанаец закрасил двойную сплошную разметку в центре Костаная и получил штраф.

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