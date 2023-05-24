Услышьте уже общественность! Костанайцы массово жалуются на разметку

Фото из открытых источников
Накануне полиция сообщила о наказании костанайца, который самостоятельно закрасил разметку и сделал из двойной сплошной прерывистую.
Костанайцы в комментариях соцсетей поддержали нарушителя.
«Ну и правильно сделал!»
«Молодец мужик! Будем сплошную делать прерывистой»
Кроме того, костанайцы массово выражают недовольство разметкой, которая появилась в городе. Костанайские дороги «разрисованы» двойной сплошной разметкой.
«Весь город в сплошных. Просто жуть!»
«Такое впечатление, что те кто наносит разметку и представители дорожной полиции никогда не встречались. Я у полицейских спрашивал, что это такое с разметкой. Они сами угорают и плечами пожимают. Есть ещё одна версия — сговор между руководителями МВД и хозяевами АЗС. Бензина уходит на 30 процентов больше, пока по городу проедешь».
«У нас все решили сплошной сделать. Бред несут, типа меньше ДТП. Вот сейчас я из двора должен выехать и тупо 500 метров прокатить с разворотом. В метрах не звучит много, а полкилометра не мало и с учетом того, что дождаться пока всех пропустишь!»
«Услышьте уже общественность! Ваша разметка это бред! Вся область возмущена! Пора переделать с учётом пожеланий водителей».
«Полнейший маразм! Ну, когда уже научатся думать? Пропускная способность перекрёстках снизилась, вероятность ДТП возросла! Маразм крепчает с каждым решением!».
Напомним, костанаец закрасил двойную сплошную разметку в центре Костаная и получил штраф.