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Установят запрещающие знаки после трагедии на озере в микрорайоне «Аэропорт» 

Сегодня состоялся брифинг с участием заместителя начальника ДЧС Костанайской области Азамата Оримбаева. 

На встрече он озвучил меры, которые предпринимаются в Костанайской области, чтобы предотвратить трагедии на воде. Озвучены некоторые данные о происшествии, которое произошло сегодня на озере «Тарелочка».

«Приношу соболезнования семье погибшего мальчика. Сегодня произошла трагедия. На озере «Тарелочка» будут установлены знаки, запрещающие купание. Этот водоем не предназначен для купания. Он не подготовлен. Не обследовано дно. Мы обратимся к полицейским, чтобы увеличить патрулирование», — сообщил Азамат Оримбаев.

Напомним, сегодня после торжественной линейки на озере погиб 15-летний подросток. 

 

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